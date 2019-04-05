Нубийскую козу по кличке Линкольн избрали мэром вермонтского города Фэр-Хейвен. Коза победила на специальных выборах, обогнав собаку по кличке Сэмми всего лишь на три голоса: 13 из 10 голосов.

Отметим, что В Фэр-Хейвен традиуионно не избирают мэра-человека.

«Первоначально мы сделали это как сбор средств, чтобы заменить игровую площадку за школой, но это превратилось в небольшой урок гражданского воспитания для детей. «Выйди и проголосуй. Прими участие в жизни города», — сказал городской менеджер Джо Гантер, сообщает Life.

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