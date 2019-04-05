На острове Тайвань врачи удалили из глазницы пациентки четырех живых пчел.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Мы приводили в порядок могилу родственника. Я сидела на корточках и вырывала сорняки. Затем в лицо подул ветер, и что-то попало мне в глаз, то ли песок, то ли грязь, — вспоминает девушка. — Я промыла глаз водой, но к вечеру он начал зудеть и слезиться». Тогда она обратилась за помощью в местную клинику. Врачи осмотрели пациентку и обнаружили в ее глазнице живых пчел. Их аккуратно изъяли и изучили.

Как оказалось, пчелы на протяжении четырех часов питались ее слезами и вызвали кожную инфекцию и воспаление роговицы. Врачи определили, что насекомые принадлежали к семейству галиктидов, которых привлекает запах человеческого пота. Эти пчелы могут забираться под одежду и в волосы, вызывая аллергические реакции.

Ведущий офтальмолог клиники заявил, что подобный случай стал уникальным в мировой практике.

Minval.az