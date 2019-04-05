Еврокомиссия (ЕК) заподозрила немецкие автоконцерны BMW, Volkswagen и Daimler в нарушении антимонопольного законодательства, сообщается на сайте ведомства, передает РБК.

«Компании могут сотрудничать в различных формах для улучшения качества своей продукции. Однако нормы ЕС по конкуренции не позволяют им сотрудничать с обратной целью, чтобы не улучшать свою продукцию и не конкурировать. Мы обеспокоены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и Volkswagen, которые, вероятно, нарушили эти нормы», — приводятся на сайте слова еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

По мнению ЕК, компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий по очистке выхлопов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, продаваемых в ЕС. Речь идет о выборочном каталитическом восстановлении и системе OPF, которые снижают количество вредных выбросов оксидов азота.

Участники сговора лишали потребителей возможности покупать автомобили с этими системами, несмотря на доступность технологий для производителей, уверены в ЕК. Расследование против BMW, Volkswagen и Daimler началось еще в сентябре прошлого года.

Осенью 2017 года сотрудники Еврокомиссии пришли с проверкой в штаб-квартиру BMW в Мюнхене после того, как СМИ сообщили о вступлении компании в картельный сговор по системам для очистки выхлопов дизельных двигателей. По данным Spiegel, в картеле замешаны BMW, Volkswagen, Daimler, Porsche и Audi. В BMW отвергали все обвинения.

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