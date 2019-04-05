Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ. Об этом пишет российская газета «Коммерсант».

Как отмечает издание со ссылкой на свои источники, сделка пока на начальном этапе, но «принципиальные договоренности уже достигнуты», и сделка может быть закрыта в течение года. По информации издания, предполагается, что SOCAR целиком купит АО «Антипинский НПЗ», которому также принадлежат добычные активы New Stream — Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений в Оренбургской области.

Мощность первичной переработки Антипинского НПЗ — 9 млн тонн нефти в год, завод может выпускать бензин и дизтопливо класса «Евро-5». Запасы нефтяных месторождений — 45,5 млн тонн по категориям С1+С2, промышленная добыча не начиналась, к 2024–2025 году планировалось добывать 4 млн тонн в год.

Структуры Дмитрия Мазурова владеют 80% в Антипинском НПЗ через кипрскую Vikay Industrial, оставшаяся доля принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову. Егоров, по данным «Коммерсанта», уже давно ищет возможность выхода из актива.

Издание также отмечает, что SOCAR заплатит акционерам «символическую сумму» за их доли, но при этом заберет актив вместе с долгом в $3 млрд. Два источника газеты допускают, что сделка может иметь и второй этап, в ходе которого Дмитрий Мазуров в дальнейшем войдет в капитал Антипинского НПЗ с миноритарной долей.

В SOCAR заявили, что «регулярно проводят анализ рынков, рассматривая имеющиеся возможности для инвестиций». «Что касается Антипинского НПЗ и месторождений в РФ, то по данным проектам нет инвестиционного решения»,— подчеркнули в компании. В New Stream и основном кредиторе группы Сбербанке отказались от комментариев.

Продажа Антипинского НПЗ стала следствием накопившихся финансовых и долговых проблем предприятия, которые превысили $3 млрд. В результате Сбербанк ввел своих менеджеров в органы управления New Stream, получил «золотую акцию» Антипинского НПЗ и стал искать покупателей на актив. Предполагалось, что проблемы группы решит продажа НПЗ бывшему первому вице-президенту Газпромбанка Андрею Зокину, близкому к «Ростеху», но сделка сорвалась. Тогда Сбербанк попытался предложить актив нескольким отраслевым инвесторам.

По словам источника на нефтяном рынке, в шорт-лист претендентов входили SOCAR и ЛУКОЙЛ, но последний посчитал Антипинский НПЗ слишком дорогим активом с учетом высокого долга. «Если его обанкротят со всеми вытекающими последствиями, то мы бы рассмотрели»,— говорил в марте первый вице-президент ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев. В случае успеха сделки SOCAR станет единственным крупным зарубежным инвестором в российскую нефтепереработку. До сих пор у азербайджанской компании не было крупных активов в российской нефтяной отрасли.

По словам Карена Дашьяна из Advance Capital, SOCAR давно искала возможности выхода на российский рынок, но, судя по всему, привлекательных с точки зрения вертикальной интеграции потенциальных объектов для приобретения не нашла. В случае сделки кредиторы получают в лице SOCAR надежного финансового и стратегического партнера, считает он. По мнению эксперта, оценка Антипинского НПЗ в текущем налоговом режиме должна строиться на принципе, сколько бы стоило построить такой завод с нуля. Тогда, считает эксперт, справедливо предположить, что актив может быть оценен в сумму, сопоставимую или близкую к понесенным капвложениям — около $3 млрд.

Minval.az