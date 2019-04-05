Компания Boeing признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX содержит еще одну ошибку, которая не связана с проблемной системой MCAS.

Ранее компания, сославшись на предварительный доклад о результатах расследования авиакатастрофы в Эфиопии, сообщила, что самолет 737 MAX имел ошибочный угол ввода «датчика атаки», активировавший функцию MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

«Мы успешно осуществляем обновление программного обеспечения, которое предотвратит инциденты в будущем. В течение этого процесса мы обнаружили один аспект, не относящийся к MCAS , который также станет частью программного обновления», — цитирует заявление Boeing газета Financial Times.

Компания называет проблему «относительно незначительной». Однако два источника, знакомые с ходом расследования, сообщили газете Washington Post, что речь идет о критически важном для безопасности полетов вопросе.

Minval.az