Министерство обороны США не рассматривает возможность создания технической рабочей группы с Турцией для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон.

«Необходимости в технической рабочей группе, создать которую предложили представители Турции на этой неделе, нет, и Соединенные Штаты не рассматривают этот вариант в качестве пути выхода из ситуации», — сказал он.

«Несмотря на текущую приостановку поставок и связанной с F-35 деятельности в Турции, мы недвусмысленно заявляли, что продолжаем работать с нашими турецкими союзниками над приемлемым для обеих сторон решением», — добавил Пэхон.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в среду в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО, заявил о том, что Анкара предложила Вашингтону создать техническую рабочую группу, чтобы гарантировать, что системы С-400, которые Турция приобретет у России, не станут угрозой ни для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, ни для других систем НАТО.

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