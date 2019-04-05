Владелец американской компании SpaceX и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск за две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 миллиарда долларов.

Это произошло после того как акции Tesla Inc. упали на 11 процентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Состояние предпринимателя сократилось до 22,3 миллиардов долларов. К закрытию торгов акции Tesla снизились на 8,23 процента.

На Tesla приходится около 10 миллиардов долларов состояния Маска, на SpaceX — 13 миллиардов.

Ранее Tesla отчиталась о рекордном – на 31 процент – снижении продаж. За квартал компания продала 63 тысячи электромобилей, в то время как в предыдущий было продано 90,9 тысячи.

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