Министерство строительства Калининградской области подало иск к АО «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова на 105 миллионов рублей «за просрочку обязательств». Об этом говорится в материалах арбитражного разбирательства.

Иск связан с контрактом на разработку проектной и рабочей документации для строительства в Калининграде футбольного стадиона к чемпионату мира 2018 года, сообщает РБК. Сумма этого контракта составила 523,9 миллиона рублей.

Суд иск принял, первое заседание назначено на 24 апреля.

Crocus Group получила от правительства подряд на строительство стадиона без конкурса. Стоимость проекта составила 17,9 миллиарда рублей. Группа также строила футбольный стадион в Ростове-на-Дону. Агаларов говорил, что на этих стадионах его компания получит не больше 2% прибыли.

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