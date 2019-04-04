Гражданин Азербайджана обвиняется на Кубани в изнасиловании и убийстве пятилетней дочери сожительницы.

По версии СК РФ, которую приводит «Росбалт», в ночь на 13 марта прошлого года азербайджанец остался дома один с пятилетней дочкой сожительницы, пока мать девочки лежала в больнице. Мужчина изнасиловал и жестоко избил ребенка, а затем пошел спать. Утром педофил обнаружил, что девочка не подает признаков жизни, положил ее тело в сумку и вынес на берег реки, где засыпал камнями. Соседям он сообщил, что девочка якобы пропала и стал «искать» ее, а затем перестал выходить на связь.

Соседи заподозрили неладное и сообщили о происходящем в полицию. Мужчина был задержан в одном из хостелов Адлера.

Тело нашли, и судмедэксперты установили, что ребенок умер от травмы живота.

Дело против мужчины направлено в суд.

Minval.az