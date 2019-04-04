Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2019 год, проведено соревнование на звание «Лучшая танковая рота».

Как сообщает МО АР, в ходе соревнований была проверена боеготовность танковых подразделений, а также усовершенствованы знания и боевые навыки экипажей. Команды успешно сдали зачеты по вождению, стрельбе в ночное и дневное время, физической подготовке и другим занятиям, а также точно, своевременно и правильно выполнили поставленные задачи.

По итогам соревнований был определен экипаж, удостоенный звания «Лучшая танковая рота».

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