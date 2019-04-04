Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул, что визит в Азербайджан делегации во главе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым служит дальнейшему расширению взаимных связей между нашими странами. Президент Ильхам Алиев отметил повышение с каждым годом уровня двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией и осуществление активного сотрудничества во всех сферах. Глава государства выразил удовлетворение развитием сотрудничества в различных направлениях, в том числе в промышленной сфере. Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность увеличения в последние годы торгового оборота между нашими странами, сказал, что в этой сфере уже достигнуты хорошие результаты. Глава государства отметил активную работу российских компаний в Азербайджане, сказал, что эти компании осуществляют различные проекты в качестве как инвесторов, так и подрядчиков. Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение совместными проектами в области машиностроения, подчеркнул значение финансирования российскими банками крупных промышленных предприятий в Азербайджане.

Выразив признательность за добрые слова, министр Денис Мантуров передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Российской Федерации Владимира Путина.

Он подчеркнул, что деятельность в Азербайджане совместных с Россией компаний и реализация общих проектов создают прочную основу для расширения экономического сотрудничества. Денис Мантуров отметил, что проводится активная работа по развитию конкретных сфер экономического сотрудничества, определенных главами государств во время визита президента Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию в сентябре прошлого года, и обсуждаются новые сферы, в том числе перспективы по цифровым технологиям. Денис Мантуров особо подчеркнул важность кибербезопасности в развитии экономического сотрудничества. Коснувшись значения Азербайджано-российского форума промышленного сотрудничества, российский министр подчеркнул, что в нем принимают участие свыше 60 компаний России, выразил надежду на то, что на мероприятии состоятся деловые обсуждения с азербайджанскими компаниями.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в нефтяном машиностроении, совместном производстве сельскохозяйственной техники и грузовых вагонов, создании сервисного центра по обслуживанию вертолетов, производстве лекарств и других сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Российской Федерации Владимира Путина, попросил передать и его приветствия президенту России.

Minval.az