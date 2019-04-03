Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии опроверг появившуюся в среду в социальных сетях информацию о спецоперации по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию экс-президента А.Атамбаева, не соответствует действительности», — сообщили в среду «Интерфаксу» в пресс-службе ГКНБ Киргизии.

«В настоящее время никаких спецопераций в селе Таш-Мойнок (20 км от Бишкека) не проводилась. ГКНБ расценивает распространение данной «фейковой» информации как попытку деструктивных сил ввести общественность в заблуждение», — сказал представитель спецслужбы.

По его словам, ГКНБ устанавливает причастных к распространению данной информации.

В Госкомитете предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Киргизии.

Minval.az