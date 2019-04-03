3 апреля находящийся в Грузии председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуад Мурадов посетил Дманисский район.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Ф. Мурадов ознакомился здесь с деятельностью Дманисского образовательного центра, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, встретился с представителями местной общественности.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, руководитель грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов, глава Исполнительной власти Дманисского района Гиоргий Татуашвили, заместитель губернатора региона Квемо Картли-Борчалы Каха Коберидзе, депутат парламента Грузии Кахабер Окриашвили, ответственные сотрудники государственных министерств иностранных дел и по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии и другие официальные лица.

В своем выступлении Фуад Мурадов рассказал об азербайджано-грузинских дружественных связях. Было отмечено, что на днях президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила визит в Азербайджан, что послужило импульсом для еще большего развития наших отношений.

Ф.Мурадов проинформировал о встречах, проведенных с премьер-министром Грузии, государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства. Председатель комитета рассказал о работе, осуществляемой с целью интеграции азербайджанцев, проживающих в Грузии. Он также подробно проинформировал о проектах, подготовленных и реализуемых комитетом. Было отмечено, что наших соотечественников, проживающих в Грузии, также затронуты эти проекты.

Была отмечена особая важность таких проектов, как летний лагерь, Интеграционный центр молодежи, созданный в Марнеули, и других социальных проектов.

Председатель комитета отметил подготовку нового варианта книг по азербайджанскому языку и истории для наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Затем выступил депутат парламента Грузии Каха Окриашвили, который отметил, что люди, проживающие в этой стране, обладают равными правами. Их права полностью защищены законом.

Ответственный сотрудник Министерства иностранных дел Тамар Тевдорадзе отметил развитие отношений между нашими странами, сказал, что подобные встречи имеют важное значение в развитии связей.

Другие выступившие поделились мнениями о перспективах развития дружественных связей между Азербайджаном и Грузией.

Minval.az