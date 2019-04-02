Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Фуада Рзаева по кличке Афо за вымогательство 2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил его адвокат Муслим Джамалутдинов.

«Суд приговорил Ф.Рзаева к пяти годам колонии строгого режима, он признан виновным по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»)», — сказал он.

По его словам, Ф.Рзаев частично признал вину. «Он признал вину в том, что вымогал. Суд назначил наказание ниже низшего, мы пока не определились с обжалованием, я переговорю со своим подзащитным и решим», — добавил адвокат.

По данным следствия, Ф.Рзаев, действуя от имени скрывающегося за рубежом «вора в законе» Надира Салифова известного как Лоту Гули, вымогал у предпринимателей деньги. Ежемесячные выплаты составляли 2 млн руб. с каждого, к кому приходили участники организованной преступной группы. После одной из встреч, состоявшейся в январе 2018 г. в кафе «Айва», двое бизнесменов написали заявление в правоохранительные органы.

По данным СМИ, после заочного ареста Н.Салифова на сходке криминальных авторитетов в Стамбуле было решено наделить полномочиями эмиссара в Москве 35-летнего уроженца Грузии Ф.Рзаева.

Н.Салифов, известный в криминальных кругах как Лоту Гули, в 2017 г. вышел на свободу после 22-летнего пребывания в местах лишения свободы и почти сразу объявил о своих претензиях на место патриарха криминального мира, остающееся вакантным после убийства «вора в законе» Деда Хасана и ареста Захария Калашова по кличке Шакро Молодой.

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