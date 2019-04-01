Сотрудники посольства Азербайджана в Беларуси и члены их семей, по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Анатолия Николаевича Давидовича, встретились с матерью героя Кимой Андреевной, живущей в Слуцке в Минской области страны, сообщает в понедельник Trend.

Мать героя посетили вместе с членами семьи военный атташе, полковник Эльшан Рагимов, старший помощник военного атташе, полковник-лейтенант Айдын Рагимов, а также первый секретарь по консульским вопросам Нигяр Чандирли и первый секретарь Джавид Ибаев.

Во время встречи сотрудники посольства, а также члены их семей вместе с матерью героя возложили цветы на могилу Национального героя Азербайджана. Офицеры атташата отдали воинское приветствие в память о герое.

Затем за семейным столом, в теплой атмосфере Кима Андреевна рассказала о детстве и юности любимого сына, о своих заботах, о внуке, который работает ветеринарным врачем в Брестской области. Кима Андреевна рассказала про отца героя, Николая Давидовича, который тоже носил погоны. Так и не оправившись после потери сына, Николай Давидович, крепкий до того мужчина, умер через несколько лет. Горечь от потери сына, печаль, которая навсегда поселилась в ее сердце, сказались и на здоровье Кимы Андреевны. Несколько лет назад у нее удалили доброкачественную опухоль, образовавшуюся в грудной клетке.

По сей день мама героя живет воспоминаниями о сыне, который для нее был самым хорошим и добрым. Кима Андреевна также рассказала о посещении Азербайджана в 1994 году. Тогда ее принял глава государства, Общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Офицеры аппарата военного атташе посольства выразили желание ежемесячно посещать Киму Андреевну, всячески помогать в решении бытовых и иных проблем. Для этого министром обороны Азербайджана даны соответсвующие поручения.

Во время встречи военный атташе посольства Эльшан Рагимов, обратившись к матери героя сказал: «Азербайджанский народ, Азербайджанское государство, а также министерство обороны никогда не забывали своего героя, в Азербайджане всегда с почтением вспоминают Анатолия Давидовича, его память и впредь будет жить в памяти нашего народа. Героизм вашего сына был удостоен высшего почетного звания Национального Героя Азербайджанской Республики, а Азербайджан стал его второй Родиной. Своей судьбой и своим выбором Анатолий Давидович еще больше укрепил вечные узы дружбы и братства, существующие между Беларусью и Азербайджаном. В трудное для нашей Родины время он, не оставшись равнодушным к судьбе азербайджанского народа, сражался вместе со своими братьями-азербайджанцами против ненавистного врага и, показав воинскую отвагу и доблесть, с честью и до конца выполнил свой офицерский долг».

А.Н.Давидович погиб 13 июня 1992-го года в боях на территории Агдамского района. За проявленный героизм и мужество Указом президента Азербайджанской Республики за № 24 от 3 июля 1992 года майору Давидовичу Анатолию Николаевичу посмертно было присвоено высшее почётное звание Национального героя Азербайджана.

Minval.az