Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019-й год, среди воинских частей Азербайджанской Армии проведено соревнование на звание «Лучший снайпер».

Как сообщает МО АР, соревнование, организованное с целью определения военнослужащих-снайперов, обладающих навыками меткого выстрела, было проведено на специально оборудованной учебной площадке Министерства обороны. После проверки соответствующей экипировки, военнослужащие, заняв заблаговременно подготовленные позиции, выполнили нормативы.

Снайперы провели одиночные и групповые стрельбы по целям, и успешно преодолели все препятствия.

По итогам соревнований были определены и награждены победители.

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