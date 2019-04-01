Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на данный момент его поездка в Украину откладывается. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Макси-ТВ».

По признанию политика, подобное решение было принято в связи с тем, что действующий лидер страны Пётр Порошенко, по предварительным данным, проходит во второй тур президентских выборов, из-за чего запрет Саакашвили во въезде в страну до сих пор актуален.

— Мой билет был заявлен на тот случай, когда Порошенко не выходит во второй тур, это еще может случиться. Я бы очень обрадовался, если бы во второй тур вместо Порошенко прошла бы Тимошенко. Тогда я, конечно, сяду на самолет и прилечу, — сказал Саакашвили.

Несмотря на это, по словам политика, он надеется приехать на Украину «в ближайшее время», поскольку очень соскучился по стране и, в частности, по Одессе.

Minval.az