В ЦИК Украины признали президентские выборы состоявшимися. Об этом на брифинге заявила председатель комиссии Татьяна Слипачук.

— Выборы состоялись. Я думаю, что это наша с вами общая победа, и они прошли без системных нарушений, то есть мы имеем осуществление волеизъявления украинского народа, — цитирует Слипачук УНИАН.

По её словам, сейчас в ЦИК ждут бумажных протоколов от окружных избирательных комиссий, и поэтому результаты, которые поступают в систему «Выборы» с участков в электронном виде, могут уточняться.