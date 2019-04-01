Президент Украины Петр Порошенко заявил на брифинге 31 марта, что выходит во второй тур президентских выборов с «марионеткой» бизнесмена Игоря Коломойского, сообщает «ГОРДОН».

«Кремль, его агентура и олигархи-беглецы так безумно свирепствуют на этих выборах. Так безумно свирепствуют, потеряли полностью контроль. Судьба уже так распорядилась, что свела меня во втором туре, и я не стыжусь это говорить, свела меня с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», – заявил Порошенко.

Он добавил, что с 1 апреля, начинает борьбу за выигрыш во втором туре.

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