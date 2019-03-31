На выборах президента Украины, которые проходят 31 марта, на избирательных участках побывали кандидаты в президенты.

Так, свои голоса отдали шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко, лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, лидера «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Фотографии с избирательных участков опубликованы на сайте агентства ЕРА и на страницах кандидатов в соцсетях.

Minval.az