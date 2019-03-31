В Украине продолжает расти количество нарушений, которые зафиксированы в ходе голосования за президента страны. Это число уже превысило 500. Об этом доложила Нацполиция Украины. — По состоянию на 14:00 зарегистрировано уже 522 заявления и сообщения о возможных нарушениях избирательного процесса. Открыто восемь уголовных производств, — пишет пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало в «Фейсбуке».

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Начальник департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в ходе брифинга заявил, что правоохранители получили сообщения о 284 нарушениях на выборах президента страны к 12 часам.

— По состоянию на 12:00 зарегистрировано 284 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, — цитирует «Лайф» Шевченко.

Больше всего сообщений правоохранителям поступают о подкупе, повреждении или фотографировании бюллетеней. При этом среди регионов в «лидерах» оказалась Днепропетровская область, откуда о нарушениях рассказали 30 раз.

Автором самого резонансного нарушения стал Олег Ляшко. Кандидат в президенты страны не стал стесняться и показал в камеру, кому он отдал свой голос. Не удивительно, но Ляшко проголосовал за Ляшко.

Minval.az