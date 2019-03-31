В связи 101 годовщиной геноцида азербайджанцев 1918-го года, в Азербайджанской Армии проведены ряд мероприятий, сообщает МО АР.

В Отдельной Общевойсковой Армии, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях совместно с органами местной исполнительной власти и общественными структурами были организованы мероприятия поминовения.

В воинских частях с личным составом проведены занятия по общественно-политической подготовке, «круглые столы», конференции, сборы и другие специальные занятия, организованы выставки книг, фото и картинок, а также демонстрированы документальные и художественные фильмы, посвященные геноциду.

Minval.az