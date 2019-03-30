«В странах, считающих себя глашатаем демократии, прав и свобод человека во всем мире проявляется расовая и религиозная нетерпимость, опасные течения, причиной которым послужили вынужденные переселения и демографические бедствия, отдельные силы создают угрозу мира и стабильности для всего человечества».

Об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил на встрече с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в городе Грозный, сообщает Report.

Шейх уль-ислам отметил, что непризнание терактом явного террористического нападения на мусульман в мечетях Новой Зеландии является проявлением исламофобии.

Minval.az