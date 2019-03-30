Глава правительства России Дмитрий Медведев рассказал, что иногда готовит мясо, шашлык и салат, отметив, что ему удается это крайне редко.

«Сейчас почти нет, но иногда бывает… Может быть, раз в год… Мясо, шашлык и салат «, — сказал Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Премьер-министр России также признался, что не слушает рэп и хип-хоп.

«Я единственное, пожалуй, вот скажу, может, кого-то этим огорчу — я практически никогда не слушаю рэп и хип-хоп», — заявил Медведев, отвечая на вопрос, какую музыку он чаще всего слушает.

В целом премьер очень скучает по возможности просто спокойно пройтись по улице, посмотреть на людей, зайти в музеи, театры, попить кофе. Потому что все равно его передвижение связано с передвижением большого количества лиц.

Minval.az