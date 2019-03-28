Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражениями соболезнований министру обороны Республики Казахстан генерал-майору Нурлану Ермекбаеву в связи с крушением военного вертолета в Кызылординской области Республики Казахстан. Об этом сообщает МО АР.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих в результате крушения военного вертолета в Кызылординской области братской Республики Казахстан.

Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования».

Minval.az