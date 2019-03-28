Временный президент Венесуэлы Хуан Гуадо анонсировал в ближайшие дни операцию по свержению администрации Николаса Мадуро. С соответствующим обращением к своим сторонникам он выступил на официальной странице в твиттере, передает Newsader.

«Внимание! Мы объявляем о начале подготовительного этапа «Операции свободы», на правленной на прекращение узурпации», – заявил спикер Национальной ассамблеи Гуайдо.

По его словам, уже сегодня, 28 марта, он обсудит с международными партнерами – правительствами соседних стран – «подготовительные фазы» операции. 30 марта оппозиция планирует провести масштабные митинги по всей стране с тем, чтобы вынудить нынешнее правительство отказаться от власти. Спустя неделю – 6 апреля – «пройдут первые тактические акции» в рамках заявленного плана, сказал Гуайдо.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуадо анонсировал в ближайшие дни операцию по свержению администрации Николаса Мадуро. С соответствующим обращением к своим сторонникам он выступил на официальной странице в твиттере.

«Внимание! Мы объявляем о начале подготовительного этапа «Операции свободы», на правленной на прекращение узурпации», – заявил спикер Национальной ассамблеи Гуайдо.

По его словам, уже сегодня, 28 марта, он обсудит с международными партнерами – правительствами соседних стран – «подготовительные фазы» операции. 30 марта оппозиция планирует провести масштабные митинги по всей стране с тем, чтобы вынудить нынешнее правительство отказаться от власти. Спустя неделю – 6 апреля – «пройдут первые тактические акции» в рамках заявленного плана, сказал Гуайдо.

«В этот день мы должны быть собраны, подготовлены и организованы, а комитеты помощи и свободы уже сформированы», – объявил лидер протестующих.

«Режим рассчитывает на то, что мы продолжим терпеть, однако мы намерены отстоять свои права», – говорится в сообщении.

По его словам, граждане в ходе мирных протестов должны «заявить диктатору, что с нас достаточно» ситуации, при которой в Венесуэле не хватает электроэнергии, воды и газа, а также исправно работающего общественного транспорта. Гуайдо предупредил, что в настоящее время возможны «все варианты выхода из этой сложившейся трагедии». «Запустим «Операцию свободы»», – заключил Гуайдо.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку. «Мы продолжаем неустанно работать над международной координацией, направленной на прекращение узурпации. Рассматриваются все варианты», – подчеркнул лидер оппозиции, добавив, что венесуэльцы «не успокоятся, пока не вернут в страну демократию».

Накануне Трамп встретился в Вашингтоне с супругой Гуайдо и другими представителями венесуэльской оппозиции. В ходе мероприятия глава Белого дома потребовал от российских военных «убраться» из Венесуэлы.

Minval.az