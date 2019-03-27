Президент США Дональд Трамп потребовал от российских военных покинуть Венесуэлу. Он заявил, что США готовы рассмотреть «все варианты» для того, чтобы заставить Москву прекратить вооруженное присутствие в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщает Reuters.

«Россия должна убраться», – сказал глава Белого дома журналистам на встрече с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. На вопрос, как добиться от Кремля выполнения этих шагов, он сказал: «Посмотрим. Все варианты возможны».

Как пишет AP, супруга Гуайдо – Фабиана Росалес – и другие видные деятели венесуэльской оппозиции встретились с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и другими американскими чиновниками.

Американский лидер заявил, что венесуэльский народ прошел через «непостижимые» испытания под властью Мадуро. Пенс назвал Росалес «смелой» женщиной и заверил, что Америка решительно поддерживает оппозицию.

26-летняя Росалес, в свою очередь, рассказала о том, что накануне ее супруг подвергся нападению, и сообщила, что очень беспокоится за его жизнь.

В планах Росалес – встреча с членами Конгресса, а также выступление на конференции вместе с венесуэльским послом, которого ранее одобрила администрация Трампа.

Ранее Пенс заявлял, что США рассматривают прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов в качестве «нежелательной провокации». Он призвал Россию «прекратить поддерживать режим Мадуро и поддержать Хуана Гуайдо».

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