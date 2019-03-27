В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 28 марта 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает МО АР, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Геннадий Петрика.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Minval.az