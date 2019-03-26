26 марта в течение дня подразделения вооруженных сил Армении прибегли к провокациям на различных направлениях фронта. В результате обстрела противником позиций наших подразделений сегодня вечером на Физулинском направлении фронта погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Эллезов Эллез Аледдин оглы.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«В то же время, армянская пресса распространила информацию о якобы попытке азербайджанской стороны продвинуть вперед свои позиции посредством проведения инженерных работ. Официально заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности, является очередной провокацией армянской стороны и преследует цель обострить обстановку на фронте. В результате решительных и адекватных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, огневые точки противника были подавлены и его дальнейшие провокации были пресечены.

В настоящее время подразделения армии полностью контролируют ситуацию на линии фронта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Minval.az