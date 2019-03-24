Российские военнослужащие прибыли Венесуэлу «для участия в двусторонних консультациях», рассказал РИА Новости дипломатический источник в Каракасе. По его словам, визит связан с выполнением соглашений, которые были подписаны сторонами много лет назад.

«У России [с Венесуэлой] есть контракты, которые находятся в стадии осуществления, в том числе по военно-техническому сотрудничеству», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в этом событии «нет ничего загадочного».

Ранее в воскресенье стало известно, что в Венесуэлу на двух самолетах прилетели около ста российских военнослужащих. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза.

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