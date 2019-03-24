23 марта в Международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара в Каракасе прилетели два военных самолета из РФ, в одном из них прибыли российские военные. Об этом сообщает издание Noticiero Digital.

Согласно информации, в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих или же бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым, начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии. «Радио Свобода» отмечает, что об этом также пишут освещающие события в Венесуэле блогеры. Каких-либо подтверждений этой информации из других источников нет. Официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолётов не комментирует.

Известно, что россияне прибыли на самолете Ил-62М.

На втором самолете, Ан-124-100, в Каракас для российской делегации доставили груз в 35 тонн.

По данным издания, самолеты летели в Венесуэлу из Москвы через Сирию.

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