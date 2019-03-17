В преддверии праздника Новруз 17 марта в воинских частях был проведен день «Открытых дверей» с участием родителей и родственников солдат, а также представителей общественности и работников культуры.

Как сообщается на сайте Минобороны, руководящий состав Министерства обороны во главе с Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым принял участие в праздничном торжестве, проведенном в рамках дня «Открытых дверей» в одной из воинских частей.

В ходе мероприятия граждане, посетившие воинскую часть, ознакомились с созданными здесь условиями, а также побывали в служебных, административных зданиях, солдатских казармах и столовых.

В ходе встречи с руководством министерства, были обсуждены и даны ответы на вопросы, интересующие родителей. Выслушав родителей солдат, Министр обороны дал соответствующие поручения в связи с решением ряда вопросов.

После праздничного концерта, организованного для личного состава, Министр обороны, военнослужащие и посетители пообедали вместе за праздничным столом.

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