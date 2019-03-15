Австралиец Брентон Таррант, подозреваемый в стрельбе в мечете в Новой Зеландии, накануне нападения в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом в сообщает местная газета New Zealand Herald.

Также известно, что полиция задержала четырех человек.

«Четыре человека находятся под стражей — три мужчины и одна женщина. У полиции пока нет информации о мотивах стрелков», — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошла стрельба. В результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч погибли 27 человек.

Minval.az