Число погибших в результате стрельбы в мечетях в новозеладнского города Крайстчерч увеличилось до 49 человек. Об этом сообщил глава полиции страны.

***

В результате нападения погибли 40 человек и еще 20 получили ранения, сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Ранее СМИ говорили о 27 погибших.

***

В городе ​Крайстчерч на востоке Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу в мечети в центре города. Об этом говорится на странице местной полиции в Twitter. При этом, по данным New Zealand Herald, Radio New Zealand и Stuff, стрельба произошла двух мечетях.

Информацию позднее подтвердил представитель новозеландской полиции Майк Буш. Речь идет о мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид.​ По словам Буша, есть жертвы, их точное число он не назвал. При этом он заявил, что один человек задержан. Местные издания пишут, что в мечети, расположенные неподалеку друг от друга, вошли вооруженные люди и заблокировали выходы, когда в зданиях находились около 300 человек.

По данным источников Stuff, в результате стрельбы погибли не менее девяти человек. New Zealand Herald пишет, что погибнуть могли 27 человек. В больницы города были доставлены не менее 30 раненых.

Inna lillahi wa inna illayhi raji’oon…almost 30 dead and dozens injured in a mass shooting on two mosques in New Zealand by a far-right Australian extremist.

May Allah forgive the dead and have mercy on all of us…. pic.twitter.com/aGYdC0DFJm

— Dr. Yasir Qadhi (@YasirQadhi) 15 марта 2019 г.