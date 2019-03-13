МИД РФ опубликовал предупреждение для планирующих посетить Азербайджан россиян, имеющих косвенные или прямые признаки принадлежности к армянской национальности.

«В связи с тем, что, несмотря на многочисленные обращения российской стороны, продолжается практика недопуска в Азербайджанскую Республику российских граждан с армянскими корнями, на сайте МИД России в разделе «Предупреждения для российских граждан» размещена соответствующая ориентировка», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.

В рекомендации сказано, что «под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта пограничная служба Азербайджана продолжает отказывать в пропуске на территорию страны лицам, независимо от гражданства, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности».

«Мотивируется это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц», — отмечает МИД РФ.

Как говорится в документе, «неоднократные обращения российской стороны к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджанскую Республику граждан Российской Федерации игнорируются».

«С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски», — сказано в рекомендации.

Официальный Баку ранее расценивал заявление МИД РФ о недопуске российских граждан армянского происхождения на территорию Азербайджана как провокационное и антиазербайджанское.

Minval.az