3 марта в рамках цикла мероприятий, организованных в нашей стране в связи с проведением в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 года, в центре столицы, перед Национальным музеем азербайджанской литературы прошла встреча под названием «Баку 2019: Финал звезд».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за встречей наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его дочь Лейла Алиева.

В поединке «Баку 2019: Финал звезд» встречались команда «Западных звезд», в которую входят знаменитые футболисты Ежи Дудек, Майкл Эссьен, Андерсон Луис де Соуза (Деку), Хамит Алтынтоп, Заман Захирзаде и Турал Дадашев, и команда «Восточных звезд» в составе Шохрата Гасымова, Нихата Кахведжи, Андрея Аршавина, Реваза Арвеладзе, Вели Гасымова, Назима Сулейманова, Мухаммеда Танрывердиева.

Встреча завершилась победой команды «Западных звезд» со счетом 11:10.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с наблюдавшими за матчем болельщиками и детьми, сфотографировался с ними на память.

Отметим, что в начале встречи Президент Ильхам Алиев встретился с участвующими в матче футболистами.

Президенту Ильхаму Алиеву был вручен Кубок Лиги Европы УЕФА.

Minval.az