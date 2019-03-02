Военные из Азербайджана, США, Латвии, Эстонии, Беларуси, Армении и Украины проходят курс базисной горной подготовки на курорте Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети).

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Грузии.

Курс для 33 военных из стран-членов и партнеров НАТО проводят инструкторы Школы горной подготовки Сачхере (регион Имерети) имени полковника Бесика Кутателадзе. Учения — часть программы НАТО «Партнерство ради мира» (Partnership for Peace). Курс базисной горной подготовки рассчитан на три недели, передает информационно-аналитический портал Грузия- online.

За это время военные должны будут овладеть навыками спуска со склонов на лыжах, а также изучить технические методы поиска и эвакуации попавших под лавину людей. Кроме того, они совершат зимний марш-бросок с преодолением различных препятствий, научатся обустраивать укрытие в снегу и безопасно переводить группу по склонам.

После завершения курса военные будут награждены сертификатами и нагрудными знаками.

Школу горной подготовки Сачхере основали в 2004 году. В 2010 году, по решению Североатлантического совета НАТО, школе присвоили статус центра образования и подготовки НАТО по программе «Партнерство ради мира» (Partnership for Peace).

Minval.az