Наверняка многие жители страны постоянно наталкиваются на прилавках супермаркетов на так называемую «скидочную продукцию»: к примеру, две колбасы по цене одной. Или сметану, к которой прилагается пачка творога. Халява, подумаете вы? Возможно. Но, согласно мнению Главы Союза Свободных потребителей Эйюба Гусейнова, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Благо никто не знает, на какие именно уловки пошли руководители пищевых точек, чтобы продать лежалый и явно просроченный товар.

И вот тут вполне уместно вспомнить о том, что в 2017-м году президент Ильхам Алиев с целью обеспечения в Азербайджане нормативного регулирования безопасности продуктов питания (разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), анализа рисков, проведения в установленном законом порядке работ по гигиенической сертификации, в том числе по сертифицированию качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, а также осуществлению государственного контроля в сфере защиты прав потребителей продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа «с поля на стол» и в соответствии с уровнем риска продукции, подписал Указ о создании Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

С целью обеспечения деятельности агентства также создается Комиссия по продовольственной безопасности. Председателем комиссии был назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

Хоть агентство и молодое, но раз уж механизм запущен, то соответственно нужно работать по всем правилам.

Кроме того, 14 февраля председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли заявил о том, что в Азербайджане подготовлена Государственная программа по обеспечению пищевой безопасности на 2019-2025 годы и соответствующий документ представлен на рассмотрение в правительство страны.

«В подготовке госпрограммы принимали участие различные структуры, в том числе общественные организации», — добавил Тахмазли.

Глава агентства рассказал также о предстоящих долгосрочных целях, первичным из которых является формирование системы пищевой безопасности с учетом международной практики, что позволит упростить экспорт производимой в Азербайджане продукции на развитые рынки.

Итак, как видите, перед Агентством на государственном уровне поставлены очень серьезные вопросы, и со временем их формат будет только расширяться. Агентство молодое и, по сути, конкретные рабочие планы еще не сформированы (хотя команда подобрана и работать уже начала потихоньку). И у граждан страны затеплилась надежда на то, что голос потребителей будет, наконец, услышан, и жалобы удовлетворены. Хотели и мы, движимые благими намерениями, поговорить с представителями нового Агентства, да не тут-то было.

Сотрудник издания Minval.az попытался связаться с компетентным лицом по опубликованным на официальном сайте Агентства номерам телефонов, но всякий раз после набора номера звучала фраза «Xahiş edirik operatorun cavab verməsini gözləyin», после чего сразу же – «Thank you, bye» и отбой в ухо. Попытки дозвониться до «Горячей линии» так же ни к чему не привели.

Спрашивается: о какой помощи может мечтать потребитель, если до Агентства просто нереально дозвониться? А ведь так хотелось задать вопрос о методах борьбы с просроченной продукцией, впариваемой потребителям в качестве бонусов во время скидочных акций в супермаркетах!

Но так как автоответчик госагентства нас культурно «послал», мы обратились за ответами к главе Союза свободных потребителей (ССП) Эйюбу Гйсейнову, который, несмотря на занятость, постоянно на связи с сотрудниками СМИ.

– Мне в неделю поступает как минимум 3-4 звонка по вопросу просроченной продукции. Примерно в 30% случаев дата производства и срок годности меняются. Их попросту заклеивают или перебивают. В странах Европы имеются специализированные супермаркеты, где реализуется просроченная продукция по заниженной цене. Но это специальные супермаркеты, куда люди приходят именно из-за дешевых продуктов, зная при этом, что они просрочены. Этого факта никто не скрывает. А в Азербайджане от просроченной продукции предпочитают «избавляться» таким вот нечистоплотным методом, обманывая доверчивого потребителя.

Если почитать разработанную президентом концепцию, связанную с созданием Агентства по продовольственной безопасности, то можно убедиться в том, что документ этот разработан на очень высоком уровне. Все положения совершенны, амбициозны. Но, к сожалению, с юридически поставленными задачами руководство Агентства пока что не справляется. Один из очень важных пунктов: государственная структура должна следить за компонентами продуктов питания по всему пути их следования – от производственного процесса до стола потребителя, но мы пока что не наблюдаем никаких подвижек в этой области. Я считаю, что большая ошибка Агентства в том, что они не сотрудничают с общественностью. Если люди, принимающие решения, не будет поддерживать прямой связи с общественностью, то все их тезисы и программы останутся не более чем «сладким посулом». Несмотря на неоднократные обращения Союза свободных потребителей к руководству данного Агентства, никакой связи нет. Они игнорируют, к сожалению, просьбы общественности. Мы же готовы безвозмездно помогать Агентству в работе, но — увы. Кроме того, работа с общественностью проходит через СМИ, госструктуры должны работать с журналистами бок о бок. Но и этого нет. Кстати, если уж говорить о проблемах на рынке, то в первую очередь надо коснуться маркировки товаров на армянском языке. Каждый день в офис ССП поступает несколько звонков по этому поводу. Вот и сегодня звонил человек, который позже пришел и принес образцы товара (салфетки «Лилия» и «Перо»), маркированного на армянском, а на азербайджанском языке не было ни слова. Один из пунктов устава Международных прав потребителей является право потребителя читать информацию о товаре на языке страны, гражданином которой он является. Недавно в Армении обнаружили товары с азербайджанской маркировкой, поднялся сильный шум, эти товары были тут же изъяты из продажи. Товар с армянской маркировкой продается в Араз-маркете. Кстати, не только салфетки, но еще и продукты питания. Почему Агентство не занимается этим вопросом? Ведь такие вопросы должны быть в первостепенном фокусе внимания Агентства по продовольственной безопасности. Ведь существуют законы о статусе государственного языка, о защите прав потребителей. Постановление Кабмина за номером 94 гласит о том, что все товары, продаваемые на азербайджанском рынке, должны маркироваться на зарубежных и азербайджанском языках. И это не дешевый «патриотизм», заметьте, это нужная и необходимая мера.

– Почему Агентство не сотрудничает с Союзом Свободных потребителей?

– 16 октября в международный день продовольственной безопасности на международном заседании я лицом к лицу встретился с Гошгаром Тахмазлы, и напомнил, что со стороны СПП было отправлено несколько писем с предложениями сотрудничества, тем более, что Союз свободных потребителей Азербайджана – член многих международных организаций, мы имеем большой опыт работы, заслужили своей многолетней плодотворной работой искреннее доверие людей. И знаете, что мне ответил Гошгар Тахмазлы? «Вы не профессионалы, вы дилетанты»! Я спросил его в свою очередь: вас два раза приглашали на телевидение, в открытый, прямой эфир. Но вы не пришли. Пришли бы, сказали бы, критиковали бы меня, чтобы люди знали – Эйюб Гусейнов неправ! Почему не приходите, почему не говорите? И он ответил: «Пока ты не будешь профессионалом, мы не будем с тобой сотрудничать» («Минвал» не смог получить комментарии у Гошгара Тахмазлы – прим. ред).

– На каком основании он сделал эти выводы? Вы же столько лет помогаете людям?

– Хороший вопрос. Однажды ми с ним встретились в эфире совершенно случайно. Сотрудники Агентства лоббировали ГМО, за что подверглись сильной, жесткой критике с моей стороны. Я им сказал: господин президент подписал столько указов во благо людей, в том числе и о запрете ГМО на территории Азербайджана (14 января 2016 года это распоряжение вступило в силу). Получается, что вы, лоббирующие ГМО правы, а глава государства – нет? Кстати, у меня есть информация о том, что именно благодаря этому Агентству на азербайджанский рынок могут прийти генно-модифицированные организмы. Но Союз свободных потребителей будет бороться с этим вредным явлением, как говорится, «до последнего патрона». Я сказал тогда в прямом эфире, что Агентство идет вразрез с требованиями и волей главы государства, и этой фразой я сильно разозлил Гошгара Тахмазлы. Ему не понравилась моя острая критика.

Когда господин президент назначает людей на государственную должность, ноги этих людей отрываются от земли, и они считают себя «парящими над толпой». Я хочу, чтобы госчиновники опустились обратно на землю и работали с общественностью.

– Кстати, Вы сами подвели черту под мой вопрос: лично к господину президенту вы не обращались? Не говорили ему о своих планах сотрудничества с Агентством продовольственной безопасности и их постоянных отказах, и нежелании работать с народом?

– Я неоднократно писал письмо в Кабинет министров, даже хотел встретиться с вице-премьером Али Ахмедовым. Но меня принял какой-то методист, который, естественно, ничем мне не помог.

Кстати, согласно уставу Агентства, руководство должно создать коллегию, членами которой могут быть научные работники, сотрудники неправительственных организаций. И я скажу вам откровенно: Союз свободных потребителей заинтересован в членстве Коллегии (естественно, безвозмездно). Но Агентство конкретно настроено против нас. Но мы не обижаемся, потому что считаем, что они – наши «дети-инвалиды».

Яна Мадатова

Minval.az