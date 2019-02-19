Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, готова содействовать мирному урегулированию ситуации с Абхазией и Южной Осетией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Париже во вторник.

«Я заверил президента Зурабишвили, что Франция твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Мы берем политическую ответственность в отношении существующего положения с Абхазией и Южной Осетией и вместе с международным сообществом готовы мирно урегулировать эти конфликты. Хочу заверить, что Франция будет рядом с Грузией, как была в 2008 году», — цитирует «Интерфакс» Э.Макрона.

Он сообщил, что обсудил с президентом Грузии вопросы, касающиеся положения в Закавказье и регионе Черного моря.

«Наши взгляды по этим вопросам совпадают, и Франция желает стать активным участником сотрудничества в регионе Черного моря», — сказал Э.Макрон.

Он сообщил, что в рамках визита президента Грузии во Францию подписан меморандум о развитии двустороннего сотрудничества.

«В этом диалоге главной темой будет образование и культура, но будем обсуждать и другие темы наших отношений, в том числе и в сфере обороны», — сказал Э.Макрон.

Он поблагодарил президента С.Зурабишвили за приглашение посетить Грузию и заявил, что обязательно им воспользуется.

Minval.az