Покупка Арменией 12-ти российских истребителей Су-30СМ является лишней тратой денег, заявил военный эксперт Ван Амбарцумян.

«У Азербайджана настолько мощная система ПВО, что приобретение четырех истребителей Су-30СМ считаю лишней тратой денег. Кроме того, пока они прибудут, та модификация, которую осуществила Россия, уже будет устаревшей», — сказал он.

Эксперт отметил, что истребители Су-30МК и Су-30МКМ, которые проданы Малайзии и Индии, имеют более высокую модификацию, чем Су-30СМ, предлагаемые Армении.

По его словам, немало времени займет также подготовка летчиков, персонала технического обеспечения, тогда как у азербайджанской стороны числятся 16 истребителей с белорусской модификацией, которые легки в эксплуатации.

Minval.az