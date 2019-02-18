В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской Армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан вернулась в Баку. Об этом информирует МО АР.
В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской Армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан вернулась в Баку. Об этом информирует МО АР.
Дата: 2019/02/18 20:23
Раздел: Азербайджан, Армия
Просмотров:
55
Депутат чеченского парламента, ветеран войны Салам Асуев распространил заявление в связи с инцидентом, имевшим место недавно между азербайджанцами и чеченцами.
В Комиссию по терминологии при Кабинете министров Азербайджана поступали обращения о том, чтобы дать своим новорожденным детям
В Риме завершился открытый Кубок Европы по дзюдо, где Азербайджан представляли 9 спортсменов.
В Азербайджане состоялось открытие барельефа народного артиста, лауреата Государственной премии, удостоенного президентской пенсии, известного телеведущего и диктора
Рейс Стамбул-Баку азербайджанского лоукостера Buta Airways был отменен в понедельник, 18 февраля, из-за проблем с авиалайнером, сообщает Report со
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе 2019 года составил $169 млн 486,08 тыс., что на 3,4%
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в рамках поездки в Сумгайыт ознакомился с условиями, созданными в строящемся
В Азербайджане в ближайшее время может быть принят Кодекс о конкуренции.
»Информация в ряде СМИ о нарушениях, выявленных в результате налоговых проверок в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR),