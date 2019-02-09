Перехватит ли Россия инициативу в карабахском урегулировании?

Интрига вокруг возможной встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях конференции по безопасности в Мюнхене продолжает «закручиваться». Министры, как ожидается, примут участие в ее работе, упускать возможность встречи на такой площадке как бы не принято, Зограб Мнацаканян успел дать понять, что такая встреча не исключается. Но…вскоре официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян дезавуирует своего шефа и отказывается подтвердить, что министры встретятся в Мюнхене. Затем в журналистском сообществе распространились слухи: встреча в Мюнхене все-таки будет, но уже с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Это сенсация: переговоры шли под явной американской модерацией. Однако такой формат уже не стала подтверждать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: »Пока мы не анонсируем предстоящие встречи, поскольку они находятся в проработке. Комментировать даже отдельные из них я не хотела бы», – цитирует ее ереванский «Спутник». Как пояснила Захарова, только завершился визит Лаврова в страны Средней Азии, рабочий график на Мюнхенской конференции прорабатывается и будет позже опубликован.

Между тем речь не просто об очередной встрече. Еще недавно переговорная атмосфера была весьма оптимистичной. О том, что приход к власти в Армении новых демократичных сил открывает «окно возможностей» для достижения прогресса в карабахском урегулировании, не высказался разве что ленивый. Переговоры набрали завидный темп, в Давосе прошла встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян проводили свои переговоры, выражали оптимизм и призывали готовить народы к миру.

Но внезапно все меняется. На армянскую общественность обрушивается шквал «утечек» и выкладок политологов. Аудиторию подталкивают к выводу: Пашинян договаривается с Азербайджаном о чем-то, с точки зрения армянских «профессиональных патриотов» ну совершенно недопустимом. «Пашиняновская» команда пыталась что-то объяснить, но выходило неубедительно. От переговоров дистанцировался президент Армении Армен Саркисян. Дашнаки провели в оккупированном Ханкенди свой съезд и весьма жестко «предупредили» Пашиняна насчет «территориальных уступок». Дошло до того, что Пашиняну открыто пригрозили «карабахским» военным мятежом.

На этом фоне Пашинян не нашел ничего лучше, чем вернуться к «митинговой» риторике в стиле «территории не отдадим и вообще не будем вести переговоры от имени Карабаха». После чего уже в Баку задали вопрос: надо ли так понимать, что Пашинян выходит из переговорного процесса? Неудивительно, что встреча министров попросту «зависла».

Никакого официального «внешнего» участия в этой кампании как бы не просматривалось. Но…в романе норвежского писателя-детективщика Ю Несбе «Пентаграмма» главный герой, инспектор полиции Харри Холе, делится с молодыми коллегами профессионалкой мудростью: «Когда следователю приходится работать с преднамеренным, а значит, хорошо спланированным убийством, он знает, что у преступника масса преимуществ. Он может подчистить следы, обзавестись неплохим алиби на момент убийства, избавиться от орудия преступления и так далее. Но одного преступник от следователя скрыть не может». Это, по мнению Холе, «мотив. Именно с него мы начинаем оперативное расследование».

А мотив очевиден. Переговоры шли достаточно активно, но роль первой скрипки здесь уже играл Вашингтон, а не Москва. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал «сквозной» визит по региону, открыто давал понять, что в США ждут от Пашиняна решительных шагов в вопросе карабахского урегулирования, а после встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Давосе проводил с ними телефонные переговоры. Первоначально Россия, напомним, весьма нервно отреагировала на визит Болтона. Потом, когда переговорный процесс «набрал обороты», официальная риторика Москвы стала куда благожелательнее. Только вот переговоры оказались по сути сорваны. Стоит ли в такой ситуации ждать попыток России перехватить инициативу и восстановить этакую «монополию на посредничество», вопрос риторический. И если даже в Мюнхене не будет «трехсторонней» встречи Лавров-Мамедъяров-Мнацаканян, это еще не значит, что она не состоится на следующей «площадке».

Понятно и другое. Детали «плана Болтона» по карабахскому урегулированию не раскрывались. Но о том, что на урегулирование без освобождения оккупированных территорий не стоит и надеяться, резолюции СБ ООН придется выполнять, а уважение территориальной целостности никто не отменял, американские дипломаты предупредили еще на стадии подготовки визита Болтона в регион. А вот их российские коллеги, напомним, ограничивались только рассуждениями в стиле «мы выступаем за мирное урегулирование конфликта», не уточняя основ и принципов этого самого урегулирования.

Теперь же появилась новая информация к размышлению. Армения получает от России в подарок истребители Су-30. Обнародована — правда, пока в виде проекта — новая программа правительства Армении, того самого, которое многие аналитики уже были готовы объявить «прозападным»: «Углубление стратегических и союзнических отношений с Россией рассматривается в числе наших главных приоритетов. Отношения Армения-Россия основаны на дружбе, равноправии, готовности решать вопросы совместными усилиями. Правительство рассматривает военное сотрудничество с Россией как важный элемент обеспечения системы безопасности Армении». Кроме того, отмечается, что правительство будет активно работать в области обеспечения активного и инициативного участия Армении в ЕАЭС и ОДКБ, содействуя повышению эффективности этих структур.

Намеренно оставим в стороне ироничные вопросы, следует ли считать «содействием повышению эффективности» ОДКБ сначала выдвижение на пост генсека этой организации Юрия Хачатурова, соучастника расстрела демонстрантов в Ереване 1 марта 2008 года, затем — арест этого самого Хачатуров до отзыва с должности генсека, а теперь — блокирование назначения на этот пост кандидата от Беларуси Станислава Зася. Важно другое: «команда Пашиняна», похоже, окончательно распрощалась с играми в «прозападный крен». И, наконец, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Армению ключевым союзником и партнером России на Южном Кавказе — в ходе встречи со своим армянским коллегой Давидом Тонояном. Который тут же, «на камеру» и под диктофон, умудрился, пардон, ляпнуть: «Мы очень ценим достигнутый уровень наших отношений, особенно в военной области. Я уверен, что ваши (российские — Minval.az) Вооруженные Силы играют очень большую роль в снижении конфликтности в регионе в целом, а также снижению рисков возобновления военных действий». В переводе: именно заступничество России позволяет Армении продолжать оккупацию азербайджанских земель. Что уже, будем реалистами, дает представление о реальных приоритетах Кремля в регионе.

Возможно, конечно, что где-то в российских сейфах хранится этакая «программа-максимум», предусматривающая «передачу» Карабаха Армении точно так же, как ей в двадцатые годы был подарен Зангезур. Но СССР уже нет, прежней «свободы рук» в перекройке границ у Кремля тоже. Не получится и повторить сценарий 366-го полка и открытого участия своих регулярных подразделений в боевых действиях против Азербайджана, как это было в первую половину девяностых. РФ и так в статусе мирового изгоя, дают о себе знать последствия санкций, к тому же помощи, а значит, ресурсов требуют и Сирия, и Венесуэла, и Украина, и прочие «чемоданы без ручки», которые бросить жалко, а нести тяжело. Другое дело — удерживать в «рабочем состоянии» конфликт вблизи «невыгодных» железных дорог и трубопроводов, демонстрировать поддержку Армении, чья позиция и «запирает» урегулирование, устраивать руками своего «форпоста» время от времени вооруженные провокации…

Но какой будет реальная, а не прогнозируемая цена «мюнхенской интриги» Лаврова для Москвы? И не только на азербайджанском «треке», кстати говоря? Россия не просто «ломает» инициативу, более выгодную Азербайджану, а не Армении, но еще и вступает в жесткую конкуренцию с США. Чей высокопоставленный дипломат Джон Болтон столь плотно занялся карабахским урегулированием явно не от скуки или переизбытка дипломатических ресурсов. А значит, и противодействие может быть куда масштабнее и жестче, чем это прогнозировали на Смоленской площади. Если вообще удосужились что-то спрогнозировать.

Только вот Мюнхен — не самый подходящий город для того, чтобы пытаться пролить здесь бальзам на уязвленное державное самолюбие. И дело не только в «мюнхенской речи» Путина про «вставание с колен» и «что вы натворили»: в результате этого «вставания с колен» Россия вылетела из «большой восьмерки» и влетела под санкции. Просто еще в 1923 году некий субъект с косой челкой и усиками щеточкой тоже устроил здесь «пивной путч» под «великодержавными» лозунгами. И закончились эти игры для его страны ой как невесело.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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