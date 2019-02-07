В Сирии погиб 24-летний Максим Плетнев из Тихорецка Краснодарского края. Об этом сообщило издание «Тихорецкие Вести».

Расследователи Conflict Intelligence Team выяснили, что заметку в газете «Тихорецкие Вести» отредактировали и убрали из нее упоминание Сирии. Гибель Плетнева в Сирии подтвердили «Русской службе Би-би-си» двое его родственников.

Пресс-служба администрации Тихорецкого района Краснодарского края подтвердила, что Максим Плетнев погиб «при выполнении служебного задания и воинского долга». В сообщении не указано, где это случилось. Минобороны России о гибели Плетнева не сообщало.

По данным издания «Без.формата», Плетнев погиб 31 января, его похоронили в Тихорецке 4 февраля. По информации издания, Плетнев погиб в перестрелке — он выпустил управляемый снаряд по ракетной установке противника, тот выпустил в него ответную ракету. Плетнев решил не уходить со своей позиции и довести управляемый снаряд до цели. После уничтожения ракетной установки противника он не успел спастись.

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