Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Федеративной Республики Нигерия маршалом авиации Садигом Баба Абубакаром.

Как сообщает МО АР, в ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества между военно-воздушными силами Азербайджана и Нигерии, а также ряд вопросов, представляющий взаимный интерес.

Нигерийская делегация также посетила авиабазу ВВС Азербайджана. Гости были всесторонне проинформированы о деятельности авиабазы.

Minval.az