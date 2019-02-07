В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в Азербайджане была предотвращена диверсия и террористическая деятельность органов разведки и спецслужб Армении.

Об этом в четверг на расширенном заседании коллегии, посвященном состоянию проделанной органами прокуратуры работы в 2018 году и предстоящим задачам, сказал генеральный прокурор Закир Гаралов, говорится в сообщении Гепрокуратуры. В заседании принял участие руководящий состав Центрального аппарата Генпрокуратуры, Республиканской военной прокуратуры, прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики и Бакинской городской прокуратуры, районных (городских) и участковых военных прокуроров.

На заседании было отмечено, что в прошлом году было возбуждено уголовное дело за государственную измену и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в отношении группы военнослужащих и гражданских лиц, привлеченных к секретному сотрудничеству с органами разведки и спецслужб ВС Армении. На заседании было сказано, что в результате оперативно-следственных мероприятий была предотвращена диверсия и террористическая деятельность органов разведки и спецслужб врага.

Было отмечено успешное проведение следствия по ряду уголовных дел, которые вызвали большой общественный резонанс в стране. Обеспечены меры пресечения в виде ареста в отношении 29 человек за совершение теракта против главы Исполнительной власти города Гянджа, за попытку насильственного изменения конституционного строя Азербайджана, за терроризм и другие особо тяжкие преступления.11 из них были объявлены в международный розыск. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Генпрокурор сказал, что проведена более эффективная работа по укреплению законодательства и правопорядка. По сравнению с 2017 годом в прошлом году значительно уменьшилось число преступлений против военной службы.

Minval.az