Следственный комитет Армении сообщил о задержании 14 человек — с утра было проведено более 90 обысков.

В ходе следственных мероприятий были изъяты предметы и документы, предположительно связанные с подготовкой преступных действий. Среди них — огнестрельное оружие, боеприпасы, схемы предполагаемых операций, списки завербованных лиц, металлические предметы, петарды, дымовые шашки, военное снаряжение, средства радиосвязи, беспилотные летательные аппараты, а также растительная масса, внешне схожая с наркотическими веществами.

Также найдены списки кандидатов на государственные должности, предполагаемо составленные в рамках подготовки к государственному перевороту.

По ходатайству следователя и с одобрения надзирающего прокурора возбуждено уголовное преследование в отношении 16 человек. Из них 14 были задержаны.