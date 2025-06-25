Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по ядерным объектам Ирана стали переломным моментом, положившим конец конфликту. Выступая в Гааге, он сравнил операцию с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

«Я не хочу приводить в пример Хиросиму, не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это было то же самое — это положило конец войне… Если бы мы не уничтожили [ядерные объекты], они бы воевали прямо сейчас», — заявил Трамп, его слова приводит Financial Times.

По словам президента, удар по иранской инфраструктуре был «тотальным уничтожением» и остановил эскалацию между Ираном и Израилем.