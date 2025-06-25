В первом квартале этого года вредоносное ПО было обнаружено на смартфонах 14 000 пользователей Birbank.

Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Kapital Bank Чингиз Сафарли на выставке Fintex Summit в Баку.

Он отметил, что вредоносные приложения на мобильных устройствах позволяют хакерам дистанционно управлять телефонами пользователей и вмешиваться в работу банковских приложений, похищая средства.

По его словам, в первом квартале 2025 года подобные угрозы были зафиксированы примерно на 14 тыс. устройствах с операционной системой Android, а на OIS подобных случаев не было.

Сафарли отметил, что банк применяет усовершенствованные системы контроля, которые автоматически блокируют работу приложения при обнаружении вредоносного ПО и информируют пользователя о необходимых действиях.