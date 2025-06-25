Президент США Дональд Трамп заявил, что американский удар по Ирану завершил военный конфликт. По его словам, напряжение между Ираном и Израилем не вышло из-под контроля.

«Иран и Израиль — как два школьника, сцепившихся в драке. Дай им подраться 2–3 минуты — и увидишь, как они сами остановятся», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что ситуация стабилизировалась после точечного удара США, и дальнейшей эскалации удалось избежать.

«Израиль собирается опубликовать доклад, в котором говорится о полном уничтожении. Там были их люди (в Фордо) после удара, и они утверждают, что это было полное уничтожение», — добавил Трамп.