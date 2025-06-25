Россия выражает надежду на то, что между Арменией и Азербайджаном не произойдёт новой эскалации, поскольку стороны находятся на финальной стадии подготовки мирного соглашения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что этого не произойдет», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, Ереван и Баку уже очень близки к завершению работы над мирным договором:

«Мы рассчитываем, что этот процесс будет успешно завершён. Подписание соглашения крайне важно для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», — подчеркнул Песков.